Салон красоты в Москве

Premium салон красоты
Daviani Beauty & SPA
Cоздаем красоту для занятых людей
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О салоне

“DAVIANI” Beauty & SPA – центр красоты, соединивший в себе лучших мастеров, широкий ассортимент процедур и услуг, высокий уровень сервиса в обрамлении дизайнерского пространства с атмосферой уюта и заботы о вас.

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6
лет на рынке beauty-услуг
>20 000
благодарных клиентов
85%
возвращаемости в наш салон
204
профильных обучений пройдено

Услуги DAVIANI Beauty & SPA

Daviani Beauty Spa предлагает клиентам широкий спектр услуг в области красоты и здоровья. Здесь вы можете побаловать себя роскошными спа-процедурами, профессиональными маникюром и педикюром, инновационными методами ухода за кожей лица и тела, а также мастерством наших стилистов по прическам и макияжу. Daviani Beauty Spa — ваша остановка на пути к совершенству и гармонии.
Косметология
Услуги косметологов, врачей, аппаратные методики, эпиляция, ...
SPA-пространство
Массажи, SPA уходы, обертывания, аппаратные методики, флоатинг, ...
Услуги стилистов
Стрижки, окрашивания, укладки, прически, мужской зал и многое другое
Визаж
Макияж, коррекция бровей, наращивание ресниц, свадебный макияж, ...
Nail-пространство
Маникюр, медикюр, наращивание ногтей, мужской маникюр, ...
Мужской зал
Стрижки, образы, маникюр, массажи, SPA, ...

Почему выбирают нас?

Работают одни из лучших мастеров в Москве
До 5 услуг оказываем одновременно
Парковка, 5 минут от метро
Наша цель - Ваша красота
Высокий уровень сервиса
Медицинская лицензия, опытные врачи
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Наши звездные клиенты

В Daviani Beauty Spa мы гордимся тем, что среди наших постоянных клиентов много известных личностей из мира шоу-бизнеса, моды и спорта. Звезды выбирают наш салон за высокий уровень обслуживания и эксклюзивные процедуры, которые поддерживают их в отличной форме перед важным мероприятием. С нами вы чувствуете себя настоящей звездой!

Создаем красоту для Вас

Наши специалисты

Парикмахерские услуги
Светлана Ерискина
Ведущий стилист
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Парикмахерские услуги
Дмитрий Сакурин
Топ-стилист
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Парикмахерские услуги
Татьяна Чудновец
Топ-стилист
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Все специалисты

Применяемые технологии

Мы следим за новыми технологиями в бьюти-индустрии, поэтому в салоне установлены последние модели самых эффективных аппаратов с доказанной эффективностью.
Soprano XL ICE
для лазерной эпиляции, безболезненно
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Аппарат: ProFacial
для ухода за лицом с функциями вакуумного гидропилинга, ионофореза, УЗ и RF
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Интерьер салона

Мы продумали все для вашего удобства

Отзывы клиентов

Мы ценим ваше мнение и стремимся быть только лучше!

Прекрасное место, потрясающий сервис! Безумно понравились мастер и администраторы!

Само место очень приятное и очень удобная локация, в самом торговом центре, на втором этаже, найти легко.

Ангелина П.
Знаток города 17 уровня

Первый визит оставил очень приятное впечатление:

1. Есть онлайн запись, оформив которую, вы получите подтверждение на почту. И все, никаким звонками, сообщениями, бесконечными подтверждениями подтверждений вас одолевать не будут.

2. Я делала маникюр и педикюр, мастера работают быстро и качественно. Педикюр делает подолог, она мне порекомендовала отказаться от покрытия, так как ногтевая пластина истончилась. Получить рекомендации профессионала всегда полезно.

3. Мне рассказали о других услугах в салоне и сделали скидку на первый визит.

Daria F.
Знаток города 5 уровня

Пользуюсь услугами салона много лет, очень довольна.

Мне много раз шли на встречу, салон дарил процедуры в подарок, продлевал для меня акции.

Высокий уровень сервиса, много раз для себя отмечала, что я и сама бы себе взяла на заметку для повышения коммуникации.

Особенно люблю косметолога Евгению и мастера ногтей Анну.

Елена Д.
Знаток города 3 уровня

Приятные атмосфера и сам салон, хороший персонал. Советую мастера по волосам Марину, очень профессиональный подход, техники стрижки и крутое окрашивание, которое держится долго.

Удобное расположение в центре в галерее, где Кофемания, Азбука вкуса и золотое яблоко.

В самом салоне приобрести уходовую косметику для волос и аксессуары для волос

Юлия Григорьева
Знаток города 9 уровня

Добрый день! Хочу поблагодарить салон за качественную услугу вечерней укладки! Мастера и менеджеры приветливые, рассказали, показали и подобрали необходимое для меня и выполнили все на отлично!

Уля Ж.
Знаток города 4 уровня

Много лет я ходила со своим цветом волос, берегла и под Новый год захотелось перемен!) Стилист посоветовала эйр тач и я получила именно тот эффект, который и хотела. От корней волосы остались натурального цвета, постепенно переходя в блонд к кончикам. При этом в глубине (в затылочной части) остались волосы натурального цвета. Цвет получился глубоким и многогранным!

Лиана Абсалямова
Знаток города 3 уровня

Очень приветливый и внимательный персонал. Особенно приятно общаться с девушками на ресепшен. Хорошо ориентируются в представленной в салоне продукции и благодаря им всегда остаёшься довольной покупкой.

Елена Губина
Знаток города 4 уровня

На укладку перед важными событиями, встречами только сюда. Мастер умелый, делает мой образ завершëнным и стильным. Возвращаюсь снова и снова

Анастасия Суханова
Знаток города 5 уровня

Косметика от мировых брендов, применяемая в салоне:

Адрес салона
Москва, ТЦ «Неглинная Галерея» Трубная Площадь, д. 2, 2 этаж (Подземный паркинг)
8 (999) 888-88-22
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
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8 (999) 888-88-58
ТЦ «Неглинная Галерея» Трубная пл. 2
График работы: ежедневно с 10.00 до 22.00