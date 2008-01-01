Первый визит оставил очень приятное впечатление:

1. Есть онлайн запись, оформив которую, вы получите подтверждение на почту. И все, никаким звонками, сообщениями, бесконечными подтверждениями подтверждений вас одолевать не будут.

2. Я делала маникюр и педикюр, мастера работают быстро и качественно. Педикюр делает подолог, она мне порекомендовала отказаться от покрытия, так как ногтевая пластина истончилась. Получить рекомендации профессионала всегда полезно.

3. Мне рассказали о других услугах в салоне и сделали скидку на первый визит.