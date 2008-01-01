“DAVIANI” Beauty & SPA – центр красоты, соединивший в себе лучших мастеров, широкий ассортимент процедур и услуг, высокий уровень сервиса в обрамлении дизайнерского пространства с атмосферой уюта и заботы о вас.
Прекрасное место, потрясающий сервис! Безумно понравились мастер и администраторы!
Само место очень приятное и очень удобная локация, в самом торговом центре, на втором этаже, найти легко.
Первый визит оставил очень приятное впечатление:
1. Есть онлайн запись, оформив которую, вы получите подтверждение на почту. И все, никаким звонками, сообщениями, бесконечными подтверждениями подтверждений вас одолевать не будут.
2. Я делала маникюр и педикюр, мастера работают быстро и качественно. Педикюр делает подолог, она мне порекомендовала отказаться от покрытия, так как ногтевая пластина истончилась. Получить рекомендации профессионала всегда полезно.
3. Мне рассказали о других услугах в салоне и сделали скидку на первый визит.
Пользуюсь услугами салона много лет, очень довольна.
Мне много раз шли на встречу, салон дарил процедуры в подарок, продлевал для меня акции.
Высокий уровень сервиса, много раз для себя отмечала, что я и сама бы себе взяла на заметку для повышения коммуникации.
Особенно люблю косметолога Евгению и мастера ногтей Анну.
Приятные атмосфера и сам салон, хороший персонал. Советую мастера по волосам Марину, очень профессиональный подход, техники стрижки и крутое окрашивание, которое держится долго.
Удобное расположение в центре в галерее, где Кофемания, Азбука вкуса и золотое яблоко.
В самом салоне приобрести уходовую косметику для волос и аксессуары для волос
Добрый день! Хочу поблагодарить салон за качественную услугу вечерней укладки! Мастера и менеджеры приветливые, рассказали, показали и подобрали необходимое для меня и выполнили все на отлично!
Много лет я ходила со своим цветом волос, берегла и под Новый год захотелось перемен!) Стилист посоветовала эйр тач и я получила именно тот эффект, который и хотела. От корней волосы остались натурального цвета, постепенно переходя в блонд к кончикам. При этом в глубине (в затылочной части) остались волосы натурального цвета. Цвет получился глубоким и многогранным!
Очень приветливый и внимательный персонал. Особенно приятно общаться с девушками на ресепшен. Хорошо ориентируются в представленной в салоне продукции и благодаря им всегда остаёшься довольной покупкой.
На укладку перед важными событиями, встречами только сюда. Мастер умелый, делает мой образ завершëнным и стильным. Возвращаюсь снова и снова
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Адрес салона
Москва, ТЦ «Неглинная Галерея» Трубная Площадь, д. 2, 2 этаж (Подземный паркинг)
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
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ТЦ «Неглинная Галерея» Трубная пл. 2
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График работы: ежедневно с 10.00 до 22.00